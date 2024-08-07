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Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkisindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de ordunun saldırı ve savunma hazırlıklarının en üst seviyede olduğu belirtildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Tel Nof Hava Üssü'ne düzenlediği ziyaret sonrasında, orduda saldırı ve savunma için hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu bildirdi.

Burak Dağ  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
İsrail'de ordunun saldırı ve savunma hazırlıklarının en üst seviyede olduğu belirtildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Ankara

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Tel Nof Hava Üssü'nü ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Hem saldırı hem de savunma durumu için ordunun hazırlıklarının en üst seviyede olduğunu vurgulayan Halevi, "Lübnan, Gazze ve Orta Doğu'nun herhangi bir bölgesinde, yer üstünde ve yer altında çok hızlı bir saldırıyı nasıl gerçekleştireceğimizi bileceğiz." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

İran ve Hamas, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu belirtmiş, Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini kaydetmişti.

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