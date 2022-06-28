Dolar
16.64
Euro
17.62
Altın
1,828.84
ETH/USDT
1,210.30
BTC/USDT
20,939.00
BIST 100
2,553.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nin düzenleneceği Madrid'e hareketi öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

İsrailli milletvekilleri erken seçimlere gidilmesi amacıyla Meclisin feshedilmesini içeren tasarıyı birinci oturumda onayladı.

Mücahit Aydemir   | 28.06.2022
İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

Kudüs

İsrail Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Kuruldaki oylamada 53 milletvekili, tasarı lehinde oy kullanırken, ret veya çekimser oy çıkmadı.

Meclisin feshedilmesine yönelik tasarının ikinci ve üçüncü oturumları yarın yapılacak.

İsrail'de erken seçim kapıda

İsrail’de koalisyon hükümeti ortaklarından Başbakan Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 20 Haziran akşamı Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı aldıklarını açıklamıştı.

Kararın bu hafta Meclis oturumlarında onaylanmasının ardından İsrail, yaklaşık 3,5 yıl içinde beşinci kez genel seçime gidecek.

Koalisyon ortaklarının anlaşmasına göre erken seçime kadar Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile Komutanlık personelini kabul etti
Türkiye'de yaklaşık 9 bin çocuk, koruyucu ailelerin yanında hayata hazırlanıyor
Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
6. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlandı
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Benzer haberler

İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

İsrail'de Meclisin feshedilmesi tasarısı milletvekilleri tarafından birinci oturumda onaylandı

Filistinli genç ressamların eserleri Kudüs Türk Kültür Merkezi'nde sergilendi

İsrail'de muhalefet Meclisi feshedecek oylamayı erteleyerek alternatif hükümet kurma peşinde

İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak

İsrail'in güneyinde bulunan yaklaşık 1200 yıllık cami kalıntısı bölge turizmini canlandıracak
İsrail, gazeteci Ebu Akile’nin ölümünün 'hangi taraftan kaynaklandığının bilinemeyeceği' iddiasını yineledi

İsrail, gazeteci Ebu Akile’nin ölümünün 'hangi taraftan kaynaklandığının bilinemeyeceği' iddiasını yineledi
Demokrat Senatörlerden Biden'a 'Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın' çağrısı

Demokrat Senatörlerden Biden'a 'Ebu Akile soruşturmasında ABD yer alsın' çağrısı