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Dünya

İsrail'de iktidarın çoğunluğu kaybetmesi üzerine muhalefetten Meclisin feshi için teklif hazırlığı

İsrail'de ana muhalefet partisi Likud'un, koalisyondan bir milletvekilinin daha ayrılması ve iktidarın milletvekili çoğunluğunu kaybetmesi üzerine Meclisin feshedilmesi için teklif vermeye hazırlandığı bildirildi.

Enes Canlı   | 19.05.2022
İsrail'de iktidarın çoğunluğu kaybetmesi üzerine muhalefetten Meclisin feshi için teklif hazırlığı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud, Filistin asıllı Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyondan ayrıldığını açıklamasının ardından Meclisin feshedilmesi teklifini çarşamba parlamentoya getirmeye hazırlanıyor.

Böyle bir teklif gelirse parlamentoda birinci oylamanın aynı gün yapılması bekleniyor. Meclisin feshedilmesi için ayrıca üç oylama daha yapılması gerekiyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisinin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, bugün, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan desteğini çektiğini açıklamıştı.

Yedioth Ahranot'un haberinde Zuabi'nin açıklamasının ardından Likud'un hükümeti düşürmek için harekete geçtiği belirtildi. Haberde Likud Meclis Grup Başkanı Yariv Levin'in, "Hükümet başarısız oldu. Bugün Mecliste azınlık hükümeti haline geldi." sözlerine yer verildi.

İktidar, Mecliste muhalefetin altına düştü

Zuabi'nin koalisyon hükümetinden desteğini çekmesiyle İsrail'de iktidarın milletvekili sayısı muhalefetin altına düşmüştü.

İsrail basını, son gelişmenin ardından hükümetin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazmıştı.

İsrail'de koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.

Başbakanı Naftali Benett'in liderlik ettiği sağdaki Yamina Partisinden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı.

Likud Partisi geçen haftalarda da Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki hükümet için gensoru teklifini Meclise getirmişti. Ancak İsrail vatandaşı Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi (6 milletvekili) Netanyahu'nun yeniden başbakan olmaya çalışabileceği gerekçesiyle gensoru aleyhinde oy kullanmıştı. Ortak Liste, Meclisin feshineyse "evet" oyu kullanacağını açıklamıştı.

Parlamentoda 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.

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