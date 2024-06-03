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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid’den Netanyahu’ya esir takası mutabakatını kabul etme çağrısı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan esir takası mutabakatını kabul etmesini istedi.

Mustafa Deveci  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid’den Netanyahu’ya esir takası mutabakatını kabul etme çağrısı

Ankara

Lapid, Meclis'te yapılan bir oturumda ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin öneri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'dan söz konusu öneriyi kabul etmesini isteyen Lapid, mutabakatın "son ayrıntılarını tamamlamak için" İsrail'den Kahire'ye bir heyet gönderilmesi çağrısı yaptı.

Lapid, Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları durdurması halinde hükümetinden çekilme tehdidinde bulunan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bu adımı atması halinde koalisyona destek vereceğini vurguladı.

Ben-Gvir ve Smotrich'e yüklenen Lapid, "Rehinelerimiz geri dönmeli. Ben-Gvir ve Smotrich onların eve dönmelerini engelleyemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Smotrich ve Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

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