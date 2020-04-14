İsrail'de 8 günlük bir bebeğe Kovid-19 teşhisi kondu
İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kudüs
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İsrail'de 8 günlük bir bebeğe yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
İsrail'in Jerusalem Post gazetesine göre, Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde dünyaya gelen bir erkek bebek ateşinin yükselmesi üzerine başkent Tel Aviv yakınlarındaki Wolfson Hastanesi'ne kaldırıldı.
Henüz 8 günlük bebeğe yapılan Kovid-19 testinin sonucu pozitif çıktı.
Bebeğin annesinde virüs bulgusu yok
Annesinde Kovid-19 bulgusuna rastlanmayan bebeğin durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu aktarıldı.
İsrail'de ilk defa bir bebekte Kovid-19 tespit edilmesi dikkat çekti.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 118 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı ise 11 bin 868 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.