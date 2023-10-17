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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katıldığı savaş kabinesi toplantısının ardından beraber yaptığı açıklamada, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi.

Enes Canlı  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
İsrail Savunma Bakanı: Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız

KUDÜS

Gallant, bu hafta çıktığı bölge turunun ardından ikinci defa Tel Aviv'e gelen Blinken ile gerçekleştirdikleri savaş kabinesi toplantısının ardından beraber açıklama yaptı.

ABD'nin "her zaman iyi bir müttefik olduğunu bildiklerini ancak bugün İsrail ve tüm dünyanın kendi gözleriyle bunu gördüğünü" dile getiren Gallant, Blinken'ın bu hafta ikinci kez geldiğinin, Washington'dan diğer üst düzey isimlerin İsrail'i ziyaret ettiğinin altını çizerek, "Akdeniz'de Amerikan bayrağı dalgalanmasının herkes ne anlama geldiğini biliyor." diye konuştu.

Gazze sınırının iki tarafındaki İsrail vatandaşları ve askerlerine bağlı olduklarını ifade eden Savunma Bakanı, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı'nın paylaştığı açıklama ve görüntülerde Blinken'ın ifadeleri yer almadı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar ile İsrail'in 7 Ekim'de başlayan son çatışmalarının ardından, 12 Ekim'de İsrail'e gelen Blinken, bölgede yürüttüğü mekik diplomasisinde bu ülkenin ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı ziyaret etmişti.

Blinken, akşam saatlerinde bölge turunun ardından geldiği Tel Aviv'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile İsrail savaş kabinesi toplantısına katılmıştı.

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