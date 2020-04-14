Etiyopya Başbakanından koronavirüsle mücadelede desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.
Abuja
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkesine verdiği desteği "taktir ettiğini" belirtti.
Ahmed, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Etiyopya'nın Kovid-19 ile mücadelesine destek veren Erdoğan'ın çabalarını takdirle karşıladığını kaydeden Ahmed, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon görüşmesi için teşekkür ederiz. Temel tıbbi ekipman tedarikinde ortak çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.