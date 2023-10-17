Dolar
27.96
Euro
29.59
Altın
1,922.39
ETH/USDT
1,562.40
BTC/USDT
28,479.00
BIST 100
8,115.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Edirne’den yayındayız İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Erzurum’dan yayındayız Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısı protesto ediliyor. Uşak yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, sivillere büyük zarar veren beyaz fosfor kullanımına ilişkin raporlardan derin endişe duyduğu bildirildi.

Şerife Çetin  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığına ilişkin yayımlanan raporlar hakkında bilgileri olduğunu ancak "bağımsız bir teyit" imkanları bulunmadığını belirtti.

Çatışma alanında teyit ve soruşturmanın kolay olmadığına işaret eden Dujarric, söz konusu raporlar teyit edilince bilgi vereceğini söyledi.

BM'nin söz konusu raporları incelediğini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter sivillere büyük zarar veren beyaz fosfor kullanımına ilişkin raporlardan derin endişe duyuyor. Genel Sekreter, çatışmadaki taraflara bazı savaş uygulamalarını yasaklayan uluslararası insani hukuk kurallarına uyma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Dujarric, Gutteres'in çatışmayı kentsel alanlardan uzaklaştırma çağrısında bulunduğunu da aktardı.

İsrail'in fosfor bombası kullanmasına tepki

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da beyaz fosfor kullandığının belirlenmesi uluslararası toplumdan tepkiler almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirtmişti.

HRW'den yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı." ifadesine yer verilmişti.

Beyaz fosforun dayanılmaz yanıklara ve yangınlara yol açtığına işaret edilen açıklamada, nüfusu yoğun bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü de Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak "Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır." uyarısında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'deki hastaneyi Hamas vurdu" iddiasını yalanladı
Siyasilerden İsrail’in Gazze’de hastaneyi bombalamasına tepkiler
2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM'ye sunuldu
İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir
Dışişleri Bakanlığı: Gazze’de hastanenin hedef alınmasını en şiddetli biçimde kınıyoruz

Benzer haberler

Fitch, İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Fitch, İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gazze'deki hastaneyi Hamas vurdu" iddiasını yalanladı

Siyasilerden İsrail’in Gazze’de hastaneyi bombalamasına tepkiler

İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir

İletişim Başkanı Altun: Gazze'nin bombalanması durdurulmalıdır. Dünya uyanmalı ve akan kana bir son vermelidir
BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor

BM: Genel Sekreter, beyaz fosfor kullanıldığına ilişkin raporlardan endişe duyuyor
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet