Dolar
27.92
Euro
29.48
Altın
1,928.62
ETH/USDT
1,570.90
BTC/USDT
28,270.00
BIST 100
8,023.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Al-Haq hukuk danışmanı avukat Abofoul, Gazze'ye saldırıların "insanlığa karşı suç" olabileceğini söyledi

Uluslararası hukuk avukatı Ahmed Abofoul, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerinin "savaş suçu" olduğunu belirterek, sivil altyapı ve nüfusun hedef alınmasının da "insanlığa karşı suç" anlamına gelebileceğini kaydetti.

Melike Pala, Burak Bir  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Al-Haq hukuk danışmanı avukat Abofoul, Gazze'ye saldırıların "insanlığa karşı suç" olabileceğini söyledi

Ankara

İsrail, 11 gündür kuşatma altındaki Filistin topraklarını bombalarken, şimdiye kadar aralarında en az 750 çocuğun da bulunduğu 3 bin kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları, Hamas tarafından kullanıldığını iddia ettiği ve yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerindeki binaları hedef aldı.

Hava saldırılarıyla hastaneler ve okulların vurulduğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) gibi BM kuruluşlarınca doğrulandı.

İsrail saldırılarında çok sayıda sağlık ve insani yardım, arama-kurtarma çalışanıyla gazeteci de öldürüldü. İsrail'in su, elektrik ve diğer kaynakları kesme kararı, yaklaşık 2 milyonluk nüfusu en temel ihtiyaçlardan yoksun bırakarak, BM ve diğer hak gruplarının defalarca uyarıda bulunmasına yol açtı.

İsrailli yetkililerin, "Gazze'nin kuzeyine yönelik tahliye" emri 1 milyondan fazla kişiyi etkilerken, uluslararası örgütler ve insan hakları savunucuları tarafından eleştirilen karar, milyonları "zorla yerinden etme" ve "savaş suçu" olarak nitelendirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütünce hazırlanan raporda da kullanılan Anadolu Ajansı (AA) tarafından çekilen fotoğraflar, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını kanıtladı.

"UCM'nin sessizliği kabul edilemez"

AA muhabirine konuşan Ramallah merkezli "Al-Haq" isimli insan hakları örgütünün hukuk danışmanı avukat Ahmed Abofoul, İsrail'in Gazze'ye yönelik eylemlerinin "savaş suçu" olduğunu, sivil altyapı ve nüfusun hedef alınmasının da "insanlığa karşı suç" anlamına gelebileceğini söyledi.

Abofoul, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'yi enkaza çevireceklerini" söylemesi gibi İsrailli politikacıların "çok rahatsız edici ve soykırıma varan açıklamaları" olduğuna dikkati çekerek, "İsrail'in masum sivillerin hayatlarını tamamen hiçe saydığı açıklamalarına şahit olduk." dedi.

Aynı zamanda Hollanda'nın Lahey şehrinde uluslararası hukuk avukatı olan Abofoul, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) eylemsizliğinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek, "UCM Savcısı'nın sadece suçları soruşturmak değil aynı zamanda caydırıcılık sağlayabilecek önleyici açıklamalar yayımlama yetkisine sahip olduğunu" hatırlattı.

Abofoul, uluslararası toplumun ateşkes için "baskı yapmak" yerine silah göndererek İsrail'i desteklemesini "utanç verici" olarak nitelendirerek, İsrail'in "ayrım gözetmeyen saldırıları ve topyekün kuşatması" yoluyla Filistinlilere uyguladığı "toplu cezalandırmanın bir soykırım eylemi olduğunun iddia edilebileceğinin" altını çizdi.

"İsrail’in beyaz fosforlu top mermilerini kullanması 'savaş suçu' anlamına gelebilir"

Abofoul, beyaz fosforlu top mermilerinin kullanımı konusunda ise bu silahların, "doğası gereği ayrım gözetmediği" ve her zaman sivil nüfusu etkilediğini belirterek, "Bunu biliyorlar ve kullanıyorlar. Bu nedenle bu bir 'savaş suçu' anlamına gelebilir." dedi.

İsrail'in 1 milyondan fazla Gazzelinin güneye gitmesini istemesi kararına ilişkin Abofoul, sivil altyapı, acil durum, kurtarma hizmetleri ve Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere büyük hastanelerin çoğunun kuzeyde bulunduğuna işaret etti.

"İsrail'in yaptığı şey, Gazze'deki sivil nüfusu daha da sıkıştırmak ve Gazze'nin yarısını elektriksiz, gıdasız ve düzgün donanımlı hastanelerden yoksun bırakmaktır." değerlendirmesini yapan Abofoul, bölgede, güvenli geçişin olmadığını ve kimsenin hangi tahliye yollarının güvenli olduğunu bilmediğine dikkati çekti.

"İsrail'in sivilleri hedef almayacağına kimse güvenemez." diyen Abofoul, İsrail ordusunun siviller için güvenli olarak belirlediği bir güzergahta sivillerin ölmesine neden olan son saldırısına atıfta bulundu.

Anmet Abofoul, "İnsanlar nereye gideceklerini bilmiyor. Gitmek isteyenler bile nasıl gideceklerini bilmiyor... BM'nin kendisi bunun neredeyse imkansız olduğunu açıkladı. Yani bir bakıma, İsrail imkansızı istiyor." dedi.

Çatışmaların "75 yıllık baskının ve Filistin halkının temel insan haklarından mahrum bırakılmasının" bir sonucu olduğunu vurgulayan Abofoul, "Batı tarafından sıklıkla 'Orta Doğu'daki tek demokrasi' olarak tanımlanan İsrail'in neden her medeni ulusun yapacağı gibi herhangi bir mahkemeye gitmeyi reddettiğini" sordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Genelkurmay Başkanı Avn ile bir araya geldi
İzmir'de "Kafes" operasyonunda 25 şüpheli yakalandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun'a 10 tramvay alacak
Adana'da depremde yıkılan Mete Apartmanı'nın müteahhidi ile inşaat mühendisi yargılanıyor
AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Zeytinburnu'ndaki patlama davasında mütalaa açıklandı

Benzer haberler

İsrail eski İstihbarat Başkanı Peri: İsrail Hamas'a rehinelerle ilgili mesaj gönderdi

İsrail eski İstihbarat Başkanı Peri: İsrail Hamas'a rehinelerle ilgili mesaj gönderdi

Gazze'deki hükümetten, "yakıt sıkıntısının insani felakete yol açacağı" uyarısı

Pentagon'un yaklaşık 2 bin personeli "hazır duruma geçirdiği" bildirildi

Al-Haq hukuk danışmanı avukat Abofoul, Gazze'ye saldırıların "insanlığa karşı suç" olabileceğini söyledi

Al-Haq hukuk danışmanı avukat Abofoul, Gazze'ye saldırıların "insanlığa karşı suç" olabileceğini söyledi
İsrailli doktor, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle İsrailli esirlerin sağlığından endişeli

İsrailli doktor, Gazze'deki tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle İsrailli esirlerin sağlığından endişeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur

AK Parti Sözcüsü Çelik: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Bir halkı topluca hedef alma insanlık suçudur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet