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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırıyı protesto edenlere müdahalesinde 1 Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü bildirildi.

Mustafa Deveci  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
İsrail güçleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

KUDÜS

İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı, başta Ramallah olmak üzere Batı Şeria'nın birçok bölgesinde protesto edildi.

İsrail güçleri, Ramallah yakınlarındaki Nebi Salih beldesindeki gösteriye katılan Filistinlilerden ikisini gerçek mermiyle yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerince vurulan ve kimliği açıklanmayan Filistinlilerden birinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.




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