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Ankara’daki İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Danimarka, Gazze ve Batı Şeria için 7,1 milyon dolar ek yardım yapacak

Danimarka, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle insani durumun kötüleştiği Gazze ve Batı Şeria'daki siviller için 7,1 milyon dolarlık ek yardım taahhüt etti.

Dildar Baykan Atalay  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Danimarka, Gazze ve Batı Şeria için 7,1 milyon dolar ek yardım yapacak

Ankara

Danimarka Kalkınma İşbirliği ve Küresel İklim Politikası Bakanı Dan Jorgensen, yaptığı açıklamada, "Özellikle Gazze'deki insani durum çok kritik. Bu nedenle insani acil yardım tutarımızı 50 milyon kron (7,1 milyon dolar) arttırıyoruz. Bu, trajik durumda olan sivil halkın acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor." ifadesini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da söz konusu miktarın, Gazze ve Batı Şeria'daki halkın su, gıda ve barınma gibi acil ihtiyaçları için kullanılacağı kaydedildi.

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