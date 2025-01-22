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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısı mecliste reddedildi

İsrail'de 7 Ekim’e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısı, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Burak Dağ  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
İsrail'de 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını öngören yasa tasarısı mecliste reddedildi

Kudüs

Haaretz gazetesinin haberine göre, 7 Ekim saldırısı ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasını teklif eden yasa tasarısı İsrail Meclisi’nde (Knesset) oylandı.

Habere göre, tasarının oylandığı genel kurulda yaşanan sert tartışmaların ardından yasa tasarısı, 45 milletvekilinin "evet" oyuna karşı 53 "hayır" oyuyla reddedildi.

Yasa tasarısı, İsrail'de muhalefetteki Benny Gantz'ın liderliğini üstlendiği Ulusal Birlik Partisi tarafından meclise sunuldu.

Netanyahu ve liderliğindeki Likud Partisi, bağlayıcı karar alma yetkisi olmayan sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesi kurulmasını talep ederken, muhalefet ise 7 Ekim saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmallere adı karışan herkesi soruşturabilecek tam yetkiye sahip resmi bir komite kurulmasını istiyor.

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