Dolar
12.41
Euro
14.05
Altın
1,792.01
ETH/USDT
4,109.90
BTC/USDT
55,490.00
BIST 100
1,776.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail, gündemdeki Omicron varyantına karşı, yabancıların ülkeye girişinin istisnalar dışında yasaklandığını duyurdu.

Enes Canlı   | 28.11.2021
İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

İsrail kabinesi, Başbakan Naftali Bennett liderliğinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı önlemlerini görüşmek üzere toplandı. İsrail hükümeti, yeni seyahat önlemlerini açıkladı. İstisnai komite onayı dışında tüm yabancıların İsrail'e girişi durduruldu.

Yurtdışından gelen Kovid-19'a karşı aşılı İsrailliler, PCR testi yaptıracak ardından evlerinde karantinaya girecek, üçüncü gün yaptırdığı testi negatif çıkarsa karantinadan çıkabilecek. Aşı yaptırmayanlar, test yaptırmayı kabul ederlerse bir hafta, etmezlerse 14 gün karantinada kalacak.

Seyahat tablosunda "kırmızı liste" ülkelerinden dönen İsraillilerin, devletin tahsis ettiği bir otelde karantinaya gireceği, girişte yaptırdığı PCR testlerinin negatif çıkması halinde ev karantinasına geçebileceği ve yedi günün ardından yine bir test yaptırarak karantinadan çıkabileceği belirtildi.

İsrail hükümeti, yurtdışına çıkacak İsraillileri seyahatleri sırasında uygulamaların değişebileceği yönünde uyardı.

Finans ve Turizm Bakanlığının ilgili sektörlere yardımcı olmanın yollarını hazırlayacağı paylaşıldı.

İsrail Güvenlik Ajansının Omicron varyantının teyitli vakalarını tespit etmek ve virüsün yayılmasını engellemek için cep telefonu takip sistemini aktive edeceği duyuruldu.

Kapalı alanlarda denetimli toplu faaliyet yapılma sınırı 100'den 50'ye çekildi.

Yahudilerin pazar akşamı kutlamaya başlayacağı dini bayramı Hanuka faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ancak denetimin sıkı tutulacağı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı
Fransa'da son 24 saatte 37 bin 218 Kovid-19 vakası kaydedildi
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü
İngiltere'de yeniden maske takma zorunluluğu getirildi

Benzer haberler

İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

İsrail, yeni varyant karşısında ülke sınırlarını yabancılara kapattı

Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden Fransa'ya uçuşlar askıya alındı

İsrail'de, Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesi seyahat tablosunda kırmızı listeye alındı

İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı

İngiltere Sağlık Bakanı: Yeni Kovid-19 varyantı uluslararası büyük endişe kaynağı