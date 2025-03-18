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İsrail, ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla yeniden sivilleri hedef almaya başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Çanakkale Zaferi münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene katılıyor.
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Dünya

İsrail uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera'ya saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan Dera iline düzenlediği saldırılarda 2 sivilin öldüğü, 19 sivilin yaralandığı bildirildi.

Ethem Emre Özcan, Eşref Musa, Ömer Koparan  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
İsrail uçaklarının Suriye'nin güneyindeki Dera'ya saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti

Şam

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, Dera çevresindeki 12. ve 132. Tugayı hedef aldı.

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberine göre, saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 19 sivil yaralandı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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