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Dünya

İsrail uçakları, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin batısında yer alan Tartus ilindeki askeri noktaya saldırı gerçekleştirdi.

Eşref Musa, Ethem Emre Özcan  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
İsrail uçakları, Suriye'nin Tartus iline saldırı düzenledi

Şam

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail uçakları, yerel saatle 20.35 sularında Tartus'taki hava savunma alayına saldırdı.

Saldırıda, askeri noktadaki radar sisteminin hedef alındığı öğrenildi.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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