İsrail, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin vereceğini duyurdu
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurdu.
Kudüs
İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki Dürzilere ilişkin açıklamada bulundu.
Katz, yakında, Suriye'den Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmak üzere gelmelerine izin vereceklerini duyurdu.
Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.
İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeye 8 Aralık'ta girerek, Suriye'deki işgalini genişletmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.