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Dünya

İsrail, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin vereceğini duyurdu

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriyeli Dürzilerin işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'nde çalışmaları için girişlerine izin vereceklerini duyurdu.

Burak Dağ  | 09.03.2025 - Güncelleme : 09.03.2025
İsrail, Suriyeli Dürzilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmasına izin vereceğini duyurdu

Kudüs

​​​​​​​İsrail Devlet Televizyonu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Suriye'deki Dürzilere ilişkin açıklamada bulundu.

Katz, yakında, Suriye'den Dürzi işçilerin işgal altındaki Golan Tepeleri'nde çalışmak üzere gelmelerine izin vereceklerini duyurdu.

Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Ceramana bölgesinde 1 Mart'ta hükümet güçleri ve silahlı Dürzi gruplar arasında çatışma yaşanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun olaylar üzerine Şam'ın güneyinde Dürzilerin yoğunlukta yaşadığı Ceramana'yı "Suriye ordusuna karşı koruma" yönünde talimat vermişti.

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeye 8 Aralık'ta girerek, Suriye'deki işgalini genişletmişti.


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