İsrail Suriye'deki depremzedelere yardım göndermeye hazırlanıyor
Netanyahu, Suriye'den depremle ilgili yardım talebi aldıklarını açıkladı.
Quds
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'den aldıkları talep doğrultusunda bu ülkedeki depremzedelere yardım göndereceklerini açıkladı.
Başbakan Netanyahu, konuya dair yazılı açıklama yayımladı.
Suriye'den depremzedelere yardım için talep aldıklarını belirten Netanyahu, yardımların ulaştırılması için gerekli talimatları verdiğini ifade etti.
Netanyahu açıklamasında ayrıca Türkiye'ye de arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderilmesi yönünde talimat verdiğini yineledi.
İsrail medyasında yayımlanan haberlere göre, Suriye'deki depremzedeler için yardım talebi Rusya'dan geldi.
Medyaya konuşan İsrailli bir yetkili, İsrail'in Suriye'ye battaniye ve ilaç göndereceğini ancak sahada yaralılara sağlık hizmeti vermeyeceğini aktardı.
Yetkili, İsrail'in Türkiye'nin Suriye sınırı yakınlarında bir sahra hastanesi kurabileceğini veya işgal altındaki Golan Tepeleri'nde kurulacak bir geçiş noktasından gelen yaralıları, İsrail'deki hastanelerde tedavi edebileceğini kaydetti.
İsrail ile Suriye'nin diplomatik ilişkisi bulunmuyor; sınır komşuları birbirlerini karşılıklı düşman ülke olarak kabul ediyor.