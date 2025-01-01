Dolar
35.36
Euro
36.60
Altın
2,625.28
ETH/USDT
3,344.90
BTC/USDT
94,146.00
BIST 100
9,830.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde oyuncak fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
logo
Dünya

İsrail, Suriye'deki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendi

İsrail'in, Suriye’nin Hama ilinin güneyinde yer alan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne geçen eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendiği bildirildi.

Burak Dağ  | 01.01.2025 - Güncelleme : 01.01.2025
İsrail, Suriye'deki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendi Fotoğraf: Sleiman Amhaz/AA

Kudüs

İsrail basını, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına inerek, Suriye'nin Hama ilinin Misyaf bölgesinde bulunan Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne 8 Eylül'de saldırı düzenlediğini yazdı.

İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırmasının ardından çıkan haberlerde, İsrail askerlerinin Suriye topraklarına indiği ve "İranlıların gelişmiş ve hassas silahlar ürettiği merkezi havaya uçurduğu" öne sürüldü.

İsrail jetlerinin Suriye ordu birliklerinin ulaşmasını engellemek için bölgede saldırılar düzenlediği kaydedilirken, İsrail ordusunun Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne yönelik saldırısının amacının "yeraltı merkezlerini" hedef almak olduğu iddia edildi.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) 8 Eylül tarihli haberine göre, İsrail askerlerinin ve savaş uçaklarının saldırısında 14 kişi ölürken, 43 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da cenaze törenine katıldı
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Kırklareli'nde oyuncak fabrikasında yangın çıktı

Benzer haberler

İsrail, Suriye'deki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendi

İsrail, Suriye'deki Askeri Bilimsel Araştırma Merkezi'ne eylül ayında düzenlediği saldırıyı üstlendi

Siirt'ten Suriye'ye 3 tır yardım gönderildi

Esed rejimi ayakta kalma savaşı yürütürken Suriyelilerin kutsal mekanlarını da ayırt etmedi

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü

Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri yeni yılın ilk gününde de sürdü
Suriyeliler, Esed rejiminin yasakladığı Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor

Suriyeliler, Esed rejiminin yasakladığı Kasyun Dağı'ndan Şam manzarasının tadını çıkarıyor
Esed rejimi, Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını varil bombası üretim tesisine çevirdi

Esed rejimi, Şam'da halka yasakladığı Kasyun Dağını varil bombası üretim tesisine çevirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet