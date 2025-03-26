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Dünya

İsrail Savunma Bakanı'ndan, Gazze'de yeni bölgelere yoğun saldırılar düzenleyecekleri tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze Şeridi'nde yeni bölgelere yoğun saldırılar düzenleme tehdidinde bulundu.

Faruk Hanedar  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
İsrail Savunma Bakanı'ndan, Gazze'de yeni bölgelere yoğun saldırılar düzenleyecekleri tehdidi

Kudüs

Katz yayınladığı görüntülü açıklamada, Gazze'ye saldırı planlarının hazırlandığı ve onaylandığı mesajını yineledi.

İsrail ordusunun Gazze'de yeni bölgelere yoğun saldırılar düzenleyeceği tehdidinde bulunan Katz, saldırılar nedeniyle "tahliye" gerekçesiyle Filistinlilerin zorla yerinden edileceğini söyledi.

Saldırı planlarının hazır olduğu ve onaylandığını tekrarlayan Katz, Hamas'ın Gazze'deki Filistinlilerin hayatını ve evlerini tehlikeye attığını iddia etti.

Katz, Gazze'de daha fazla toprak ilhak etme tehdidini de yineledi.

⁠⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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