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Dünya

İsrail Savunma Bakanı Katz, Yemen'deki Husilerin liderlerini hedef alacakları tehdidini yineledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'deki İran destekli Husilerin liderlerini düzenleyecekleri saldırılarla hedef alacakları yönündeki tehdidi tekrarladı.

Burak Dağ  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İsrail Savunma Bakanı Katz, Yemen'deki Husilerin liderlerini hedef alacakları tehdidini yineledi

Kudüs

İsrail yapımı Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin konuşlu olduğu bir üssü ziyaret eden Katz, "Sana'da ve Yemen'in her yerinde Husilerin liderleriyle hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

Katz, bu sabah Yemen'den atılan füzelere işaret ederek "Bugün gökyüzündeki tehdit ilk füze savaşıdır. Husilerin İsrail'e saldırmaya devam etmesini kabul etmeyeceğiz.” diye konuştu.

Savunma Bakanı Katz dün Yemen'deki Husilerin liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulunarak, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız.” demişti.

Katz, Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe” indirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, USS Harry S. Truman uçak gemisinde Husiler’e karşı saldırılar için hazırlıkların yapıldığı bildirilmişti.​​​​​​​

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