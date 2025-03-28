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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savunma Bakanı Katz, eski Savunma Bakanı Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, eski Savunma Bakanı Moşe Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladığı bildirildi.

Faruk Hanedar  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
İsrail Savunma Bakanı Katz, eski Savunma Bakanı Yaalon'un askeri üslere girişini yasakladı

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Katz, daha önce İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yaptığını söyleyen eski bakan Yaalon'un askeri üslere girişini yasaklama kararı aldı.

Yaalon'un, 1 Nisan'da Tel Aviv'in kuzeyindeki Glilot üssünde bir konferans vermesi planlanıyordu.

Siyonist "Im Tirtzu" örgütü ve Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri Amit Buntzel'in babası, Katz'a bu konferansın iptal edilmesi talebiyle mektup yazdı.

Katz, mektuba olumlu cevap vererek, Yaalon'un konferansa katılımının iptal edildiğini ve askeri üslere girişini yasakladığını duyurdu.

Yaalon'un, İsrail ordusunun Gazze'de etnik temizlik yaptığına ilişkin sözlerini hatırlatan Katz, eski savunma bakanını "kışkırtıcı bir adam" olmakla suçladı.

Yaalon, İsrail'in Gazze'de etnik temizlik yaptığını söylemişti

Yaalon, Kasım 2024'te yerel televizyon kanalı Democratv'ye verdiği demeçte, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "etnik temizlik" yaptığını söylemişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, ülkeyi "mahvolmaya" sürüklemekle suçlayan Yaalon, "Şu anda işgale, ilhak etmeye, etnik temizliğe (Gazze Şeridi'nin kuzeyine bakın), tehcire ve Yahudi yerleşimine sürükleniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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