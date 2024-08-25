İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD'li mevkidaşını "Lübnan'a önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdi
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i İsrail ordusunun Lübnan'a sabah erken saatlerde başlattığı "önleyici saldırı" hakkında bilgilendirdiği aktarıldı.
Ankara
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile Austin, yaptıkları telefon görüşmesinde İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılarını ele aldı.
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Gallant, İsrail'e yönelik "yakın bir tehdidi önlemek için" Lübnan'a saldırı başlattıklarını ifade etti.
Beyrut'taki gelişmeleri "yakından izlediklerini" söyleyen Gallant, Austin'e İsrail ordusunun Lübnan'a başlattığı "önleyici saldırılar" hakkında da bilgi verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.