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Dünya

İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Lübnan sınırındaki gelişmeleri görüştü

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Lübnan sınırındaki gelişmeleri görüştü.

Enes Canlı  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
İsrail Savunma Bakanı, ABD'li mevkidaşıyla Lübnan sınırındaki gelişmeleri görüştü

Kudüs

İsrail Savunma Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Gallant ve Austin'in hafta sonu boyunca telefonda birkaç görüşme yaptığını duyurdu.

Açıklama, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde iç bölgelere düzenlediği roket saldırısı, İsrail ordusunun da Lübnan'a hava saldırılarının ardından geldi.

Gallant, ABD'li mevkidaşını kuzeydeki gelişmelerin yanı sıra İsrail'in, Hizbullah'ın önde gelen askeri lideri İbrahim Akil ve diğer liderlik kadrosunu Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürmesi hakkında bilgilendirdi.

İsrail'in kuzey sınırındaki savunma hazırlıkları ve Hizbullah'a yönelik saldırılarını aktaran Gallant, ABD Savunma Bakanı'na "İsrail'in kuzeydeki vatandaşlarının evlerine dönmesini sağlama amacını" vurguladı.

İsrail Savunma Bakanı'nın ayrıca İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve "buradaki İsrailli esirlerin geri getirilmesine olan bağlılığını" Austin'e aktardığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı'nın çatışmaları şiddetlenerek devam ediyor.

Lübnan'dan gece boyunca atılan 115 kadar roketten biri Hayfa yakınlarında bir bölgeye isabet etti, 3 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğunu ileri sürdüğü hedeflere hava saldırısında ise bir kişi yaşamını yitirdi bir kişi yaralandı.

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