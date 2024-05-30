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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilmesi için tasarı sundu

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesi için bir tasarı sundu.

Mustafa Deveci  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz'ın partisi, Meclisin feshedilmesi için tasarı sundu Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

İsrail basınında yer alan haberde, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören tasarının Gantz'ın partisinden milletvekili Pnina Tamano-Shata tarafından sunulduğu belirtildi.

Söz konusu tasarının kabul edilmesi için Mecliste yapılacak 3 ayrı oylamada salt çoğunluk olan 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, 120 sandalyeli Mecliste 64 milletvekiline sahip.

Gantz, 7 Ekim saldırıları sonrası oluşturulan Savaş Kabinesi'ne dahil olmuştu.

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