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Dünya

İsrail savaş kabinesi ateşkes ve esir takası teklifini görüşmek üzere toplanacak

Görüşmelere katılan İsrail istihbarat teşkilatları direktörlerinin, Gazze'de bir ateşkes ve esir takası anlaşma taslağı hakkında kabineye bilgi vereceği bildirildi.

Enes Canlı  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
İsrail savaş kabinesi ateşkes ve esir takası teklifini görüşmek üzere toplanacak

Kudüs

İsrail savaş kabinesinin, taraflar arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası anlaşması teklifi hakkında Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) direktörlerinden bilgi alacağı bildirildi.

Yedioth Ahranot'un haberine göre, İsrail savaş kabinesi bu akşam yerel saatle 20.00'da Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrail arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası mutabakatı teklifini görüşecek.

Mossad Direktörü David Barnea ve Şabak Direktörü Ronen Bar, Paris'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile ateşkes ve esir takası anlaşma taslağını savaş kabinesine sunacak.

Times of Israel'in haberine göre, İsrailli yetkililer, taraflar arasında muhtemel bir esir takası mutabakatı taslağı olduğunu reddetmedi ancak "önlerinde henüz uzun bir yol bulunduğunu" belirtti.

İsrail'in müzakerelerde muhataplarına Tel Aviv'in ateşkesin süresi, kaç esirin takas edileceği, insanlık felaketinin yaşandığı Gazze'ye gönderilecek insani yardımın miktarı konusunda "esnek olduğunu" ancak "savaşın kalıcı olarak sona ermesini kabul etmediğini" bildirdiği aktarıldı.

Tarafların, Hamas ile de anlaşma taslağını görüşeceği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında 24 Kasım 2023'te başlayan ve bir hafta süren esir takası kapsamında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. Hamas'ın elinde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

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