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Dünya

İsrail, Şam'ın güneybatısında bir noktaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısındaki Tel Şehim Tepesi'nde bir noktaya hava saldırısı düzenledi.

Ethem Emre Özcan, Eşref Musa, Ömer Koparan  | 02.01.2025 - Güncelleme : 02.01.2025
İsrail, Şam'ın güneybatısında bir noktaya hava saldırısı düzenledi

Şam

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çöken Baas rejimi güçlerince daha önce askeri karargah olarak kullanılan bir nokta, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.

Saldırı sonrası başkentte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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