İsrail saldırıları ve ambargosu altındaki Gazzelilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
Gazze
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarının yanı sıra, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım malzemesi ve yakıt girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi.
Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.
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Yardım kuruşluları aracılığıyla dağıtılan yemekleri almak için bölgeye gelen Filistinliler izdiham yarattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.