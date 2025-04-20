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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail saldırıları ve ambargosu altındaki Gazzelilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
İsrail saldırıları ve ambargosu altındaki Gazzelilere sıcak yemek dağıtımı yapıldı

Gazze

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarının yanı sıra, 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım malzemesi ve yakıt girişini engellemesi, bölgede yaşanan insani krizi daha da derinleştirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nda savaşın yanı sıra bölgedeki "insani krizle" mücadele eden Filistinliler için sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

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Yardım kuruşluları aracılığıyla dağıtılan yemekleri almak için bölgeye gelen Filistinliler izdiham yarattı.

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