Euro
10.24
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,821.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi

İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na inişleri ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanına yönlendirme kararı aldı.

Ahmet Dursun   | 13.05.2021
İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi

Ankara

İsrail Havalimanları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, sivil hava taşımacılığının Gazze'den roket ateşine maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla, gelen yolcu uçuşlarının artık Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'ndan güneydeki Ramon Havaalanına yönlendirileceği belirtildi.

Buna göre, kargo uçakları ve özel uçaklar dışındaki uçakların Ben Gurion Havaalanı'na inişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Gazze'den Tel Aviv'in de içinde bulunduğu Guş Dan bölgesine roket atışlarını göz önünde bulundurarak 11 Mayıs'ta sivil uçakların Ben Gurion Havalimanı'na iniş ve kalkışını askıya almıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi

İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi

Tel Aviv yakınlarında çok sayıda Yahudi bir Filistinliyi linç etmek istedi

ABD'li hava yolu şirketleri Tel Aviv'e uçuşları iptal etti

Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek

Netanyahu: Gazze'ye yönelik askeri operasyon devam edecek
Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor

Uzmanlara göre Gazze'den atılan roketler İsrail'in 'Demir Kubbe'sini delerek caydırıcı bir denklem oluşturuyor
İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları sonrasında Ben Gurion Havalimanı'ndaki sivil uçuşları askıya aldı

İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları sonrasında Ben Gurion Havalimanı'ndaki sivil uçuşları askıya aldı