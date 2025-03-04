İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınında hasta taşıyan ambulansları engelledi
Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınında ambulansları engellediğini ve çevreye ateş açtığını bildirdi.
Gazze
Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail tanklarının, Dünya Sağlık Örgütünün katılımıyla yurt dışına sevk edilmesi planlanan hastaları taşıyan ambulansları Refah Sınır Kapısı yakınlarında engellediği ve çevreye ateş açtığı belirtildi.
Ambulansların hâlâ bölgede olduğu ve geçiş izni beklediği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.