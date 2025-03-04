Dolar
36.45
Euro
38.61
Altın
2,914.02
ETH/USDT
2,150.60
BTC/USDT
87,642.00
BIST 100
9,898.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınında hasta taşıyan ambulansları engelledi

Filistin Kızılayı, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı yakınında ambulansları engellediğini ve çevreye ateş açtığını bildirdi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Ömer Erdem  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınında hasta taşıyan ambulansları engelledi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail tanklarının, Dünya Sağlık Örgütünün katılımıyla yurt dışına sevk edilmesi planlanan hastaları taşıyan ambulansları Refah Sınır Kapısı yakınlarında engellediği ve çevreye ateş açtığı belirtildi.

Ambulansların hâlâ bölgede olduğu ve geçiş izni beklediği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bolat, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ndeki taksici esnafıyla iftar yaptı
Malatya'da 4 noktada 4 bin kişiye iftar veriliyor
Çanakkale'de hız ihlalleri yapay zeka destekli cihazla tespit ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan ailesinin iftar sofrasına konuk oldu
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Külliye'de Ramazan" kapsamındaki atölyeleri ziyaret etti

Benzer haberler

İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınında hasta taşıyan ambulansları engelledi

İsrail, Refah Sınır Kapısı yakınında hasta taşıyan ambulansları engelledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet