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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail, ramazanın son cumasında Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis görevlendirecek

İsrail, ramazan ayının son cuma gününde Mescid-i Aksa'yı on binlerce kişinin ziyaret edeceği beklentisiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis görevlendirecek.

Mehmet Alaca, Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
İsrail, ramazanın son cumasında Doğu Kudüs'te 3 bin 600 polis görevlendirecek

Kudüs

İsrail polisi, yarın işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki personel sayısının artırılacağını duyurdu.

Yarın hem ramazan ayının son cuması hem de Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi. Bu gecede on binlerce kişinin ibadet etmek için Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Polis açıklamasında, "Yarın (cuma günü) kentte 3 bin 600 polis görevlendirilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, polislerin Kudüs'ü çevreleyen geçiş noktalarında, işgal atındaki Doğu Kudüs'te ve Eski Şehir'in ara sokaklarında görev yapacağı ve uygulamanın cumartesi sabahına kadar devam edeceği kaydedildi.

Polis ayrıca geçen hafta Mescid-i Aksa bölgesinde 23 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

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