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Dünya

İsrail polisi, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 10 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturanlarla dayanışma eyleminde bulunanlara karşı müdahalesi sırasında 10 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout,Hamdi Yıldız   | 04.05.2021
İsrail polisi, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde 10 Filistinliyi yaraladı Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Filistin Kızılay Cemiyeti'nden verilen bilgiye göre, işgal güçleriyle çıkan arbede sırasında 10 Filistin vatandaşı yaralandı, bunlardan 3'ü hastaneye kaldırıldı.

AA muhabirine konuşan bölgedeki görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerine kirli su attığını, gayrimeşru yerleşimcilerin de mahalle ahalisine saldırdığını söyledi.

İsrail polisinin Şeyh Cerrah sakinleriyle dayanışma halinde olan Filistinlilerden bir kaçını göz altına aldığını dile getiren görgü tanıkları, gözaltına alınanların sayısına dair bilgi vermedi.

Ne olmuştu?

Yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 27 Filistinli ailenin korku ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazanmış durumda.

Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde oturan 12 Filistinli ailenin evini, yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.

Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetmişti.

İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evini Yahudi yerleşimcilere bırakmak üzere boşaltması kararını vermişti.

Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli 3 ailenin evini boşaltmaları kararına yönelik itirazları reddetmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 220 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

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