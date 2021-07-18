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Dünya

İsrail polisi korumasında binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği binden fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Mehmet Nuri Uçar,Esat Fırat   | 18.07.2021
İsrail polisi korumasında binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı

Kudüs

İsrail polisi korumasında fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Yahudi yerleşimciler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla İsrail polisinin eşliğinde işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Yahudi yerleşimciler, baskın sonrası Eski Şehir bölgesindeki sokakları gezdi. ( Mostafa Alkharouf - Anadolu Ajansı )

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden bu yana 1210 fanatik Yahudi gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, büyük gruplar halinde el-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin, avluda ayinler gerçekleştirerek kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu ifade edildi.

Sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapan fanatik Yahudilerin, öğleden sonra da Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan görgü tanıklarına göre de sabah namazından itibaren İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere saldırıda bulunarak bazılarını gözaltına aldı.

Polisin ayrıca Harem-i Şerif içinde bulunan Kıble Mescidi'ne gaz bombası attığı ve kapıları kapattığı kaydedildi.

Filistinliler de Kral Faysal ve Hutta Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemeye çalışan fanatik Yahudilere engel olmaya çalıştı.

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin baskınlarıyla Aksa'nın tüm girişlerini kapatırken, içeride bulunan onlarca Filistinli mahsur kaldı.

Harem-i Şerif'in içinde ve çevresinde gerginlik devam ediyor.

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