Dolar
32.41
Euro
34.53
Altın
2,347.66
ETH/USDT
3,254.60
BTC/USDT
66,429.00
BIST 100
9,795.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı

İdiris Okuduci  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı

Beyrut

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlendiği hava saldırısında 9 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Sıddıkin beldesindeki bir eve yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hedef alınan evin tamamen yıkıldığı ve 9 kişinin yaralandığı, çevredeki birçok evin de büyük oranda hasar gördüğü kaydedildi.

Yaralıların ambulansla bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldıkları aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın sınır hattında yer alan Tayr Harfa, Ed-Duhayra, Lebbune ve Alma eş-Şaab beldelerine de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

İsrail Savaş Kabinesi, İran saldırısına verilecek "yanıtı" görüşmek için yeniden toplanacak

İsrail, Gazze'de 50 gün boyunca alıkoyduğu 2 Filistin Kızılayı çalışanını serbest bıraktı

CENTCOM: İran ve Yemen'den İsrail'e gönderilen 80'den fazla İHA ve 6 balistik füze yok edildi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 9 kişi yaralandı
Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi

Blinken'dan İsrail-İran gerilimine ilişkin telefon diplomasisi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail ve İran'a itidal çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet