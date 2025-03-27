İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Beyrut
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun insansız hava aracıyla (İHA) Nebatiye kentine bağlı Beyt Yahun beldesinde saldırı düzenlediği belirtildi.
Söz konusu saldırıda bir aracın hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırı sonucu 2 vatandaşın öldüğü ifade edildi.
Bakanlık gün içinde, İsrail'in güneydeki Nebatiye ve Sur kentlerinde 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller
Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.
Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.