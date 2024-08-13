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Dünya

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İdiris Okuduci  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü Fotoğraf: Ahmed Kaddoura/AA

Beyrut

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre sınır bölgesindeki Baraaşit beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlendi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, araç içerisinde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Öte yandan Hizbullah Hareketi, resmi Telegram hesabı üzerinden, Lübnan'dan İsrail'in sınır hattındaki askeri noktalarına yönelik düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İsrail askerlerinin konuşlandığı Es-Smake askeri üssünün topçu atışlarıyla, Mitat askeri üssünün güdümlü füze ve yasa dışı Misgav Am yerleşim birimindeki istihbarat teçhizatlarının uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

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