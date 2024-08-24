Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,758.20
BTC/USDT
63,986.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun, gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 12 kişinin öldüğü, 18'inin yaralandığı belirtildi.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Gülşen Topçu  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
İsrail ordusunun, gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, saldırıların adresi, güneydeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Han Yunus'un batısındaki El-Emel Mahallesinde bir eve düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetti, 15'i yaralandı. Cura el-Lut ile Et-Tahliye bölgesinde topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da bazı Filistinliler yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampının kuzeyinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli yaralandı. Kamptaki Ayn Calut sitelerinde bir daireye düzenlenen saldırıda ise 3 Filistinli öldü.

Filistin direniş güçleri, Gazze'de İsrail araçlarını hedef aldı ve askerlerle çatıştı

Kassam, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Refah'ın batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde düzenlediği saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Ebu Sultan Kavşağı'nda 1, Ebu Dakka Kavşağı yakınlarında ise 4 Merkava tankının Yasin-105 füzeleriyle vurulduğu belirtildi.

Kemal Advan Okulu içinde konuşlanmış bir grup İsrail askerinin ise TPG mermisiyle hedef alınması ve askerlerle çatışmaya girilmesi sonucu askerlerden bazılarının öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ise Gazze kentindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir grup İsrail askerini anti-personel mermisi ile hedef aldığını ve onlarla çatışmaya girdiğini, çatışmada ölen ve yaralananlar olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-34" operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı
İstanbul genelinde yüksek nem etkili oluyor
Adalet Bakanı Tunç'tan, "Bakan Şimşek'in istifa ettiği" iddiasını gündeme taşıyanlara ilişkin açıklama

Benzer haberler

İsrail ordusunun, gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, gece Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli öldü

Lübnan'dan gün boyu 100 roket atılması sonucu İsrail'in kuzeyindeki birçok bölgede yangın çıktı

İsrail saldırı başlatacağını duyurarak Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmeyi sürdürüyor

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
Huvvara'daki Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları endişesiyle kendi evlerinde "hapis hayatı yaşıyor"

Huvvara'daki Filistinliler, İsrailli yerleşimcilerin saldırıları endişesiyle kendi evlerinde "hapis hayatı yaşıyor"
Gazze'de öldürülen çocukların parçalanmış cesetleri katliamın dehşetini gözler önüne seriyor

Gazze'de öldürülen çocukların parçalanmış cesetleri katliamın dehşetini gözler önüne seriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet