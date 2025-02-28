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Dünya

İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları 2 hafta içinde tekrar başlatabilecek çapta hazırlık yaptığı öne sürüldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 15 ay boyunca düzenlediği saldırıları iki hafta içinde tekrar başlatabilecek şekilde hazırlık yaptığı iddia edildi.

Burak Dağ  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
İsrail ordusunun, Gazze'ye saldırıları 2 hafta içinde tekrar başlatabilecek çapta hazırlık yaptığı öne sürüldü

Kudüs

Israel Hayom gazetesinin ismini açıklamayan üst düzey İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun iki hafta içinde Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceği belirtildi.

"Ordunun hazırlıkları, iki hafta içinde önceki duruma geri dönülmesini mümkün kılıyor. Buna kuzeye dönen (Filistinli) nüfusun insani bölgeye geri taşınması da dahil." ifadelerini kullanan İsrailli yetkili sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ordusu unsurları, Netzarim Koridoru boyunca terk ettikleri mevzilere geri dönecek ve şimdiye kadar (insani yardımlar kapsamında) giren konteyner evler büyük ihtimalle askerlerin barınması için kullanılacak veya imha edilecek."

Bunun, İsrail’in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını müzakere etmeyeceği anlamına gelmediğini öne süren İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin saldırılarını sona erdirmek için Gazze'de silahlı unsur bırakılmaması, Hamas'ın bölgedeki yönetiminin sona erdirilmesi ve hareketin liderlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çıkartılması gibi şartlar öne süreceğini savundu.

Üst düzey İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin şu an için Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını uzatmaya odaklandığını da aktardı.

İsrailli yetkili, Gazze'de çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara" ile bu yıl 19 Ocak'ta yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tamamlanan ilk aşamasıyla birlikte İsrailli pek çok esirin geri getirildiğini belirtti.

İsrailli yetkili, şu ifadeleri kullandı:

"Esir takası ağır bir bedelle geldi, ancak ateşkes boyunca Gazze Şeridi'nde atılan tüm adımlar geri alınabilir. İkinci aşama ise savaşın sona erdiğinin ilan edilmesiyle ilgili ve Gazze'de olan her şey geri döndürülemez olacaktır."

İsrail'in ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasını uzatmak istediği iddiası

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında müzakereler için dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği duyurulmuştu.

Açıklamada müzakerelerin hangi konuda yürütüleceğine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ikinci aşamaya geçmek istemediğini ve Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması sürecek şekilde birinci aşamayı uzatmak istediğini öne sürmüştü.

Öte yandan Hamas'tan bugün yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona erecek olması üzerine ikinci aşamaya geçilmesi için arabuluculara İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erecek.

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