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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Mohamed Majed, Ömer Erdem  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü

Gazze

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in, Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Sivil Savunma yetkililerinin enkaz altında hala ölü ve yaralı aradığını belirten görgü tanıkları, saldırıda evin tamamen yıkıldığını, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki tahribatın büyük olduğunu aktardı.

İsrail’in Gazze kentine sabahtan bu yana düzlediği saldırılarda 30’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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