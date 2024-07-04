İsrail ordusunun Gazze kentine saldırısında 2 Filistinli öldü
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in, Derec Mahallesi'nde Zeyno ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Sivil Savunma yetkililerinin enkaz altında hala ölü ve yaralı aradığını belirten görgü tanıkları, saldırıda evin tamamen yıkıldığını, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki tahribatın büyük olduğunu aktardı.
İsrail’in Gazze kentine sabahtan bu yana düzlediği saldırılarda 30’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.