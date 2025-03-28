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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinli yaralandı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskında 1 Filistinli yaralandı.

Aysar Alais, Ali Semerci  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
İsrail ordusunun Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 Filistinli yaralandı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabasına baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskın sırasında İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu başından ve karnından yaralanan 1 gencin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in Beyt Furik ile Beyt Decen kasabalarına düzenlediği baskınlar nedeniyle neredeyse her gün İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar yaşanıyor.

İsrail ordusunun, dün Beyt Furik askeri kontrol noktasındaki önlemleri sıkılaştırması nedeniyle yüzlerce Filistinli oruçlarını kontrol noktasında açmak zorunda kalmıştı.

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