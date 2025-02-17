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Dünya

İsrail ordusu, tanınan süreye rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürecek

İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin yarın sona erecek olmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 noktada kalacağı bildirildi.

Mustafa Deveci  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
İsrail ordusu, tanınan süreye rağmen Lübnan'ın güneyinde 5 noktada işgalini sürdürecek

Ankara

Yerel basında çıkan haberlerde, tanınan sürenin yarın dolacak olmasına rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalinin süreceği belirtildi.

ABD yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki 5 stratejik noktada İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ifade edildi.

İsrail ordusunun işgalini sürdüreceği bu alanların, yerleşim bölgeleri içinde yer almadığı ve Lübnan ile İsrail arasındaki sınıra yakın noktalar olduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusunun yarın itibarıyla Lübnan'ın güneyinde işgali altında tuttuğu tüm yerleşim bölgelerinden çekileceği aktarıldı.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki bu 5 noktadaki işgalini ne kadar daha süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan basınındaki haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınlarında stratejik önemi olan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Telle Uveyda, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbuna Tepesi olmak üzere 5 noktada kalacağı belirtiliyor.

İsrail çekilme sürecini daha önce uzatmıştı

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

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