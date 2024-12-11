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Dünya

İsrail ordusu, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti

İsrail, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkeye yönelik artan hava saldırıları ve karadan işgal sürecinde, Kuneytra iline bağlı 2 köyü daha işgal etti.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
İsrail ordusu, Suriye topraklarında yeni alanlar işgal etti Fotoğraf: Bekir Kasım/AA

Şam

İsrail güçleri, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde işgali genişletiyor.

    Marriye ve Kodana köylerini işgal eden İsrail ordusu, Kodana'ya girmeden önce havadan attığı bildiride, köy sakinlerini evlerinde kalması konusunda uyardı.

    Bildiride, bölgedeki çatışmaların İsrail ordusunu harekete geçmeye zorladığı iddia edildi.

    İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

    Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

    Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

    Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

    İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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