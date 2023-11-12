İsrail ordusu paylaşımları yapan X hesabı, milyonlarca görüntülenen sözde hemşire videosunu sildi
Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones, videodaki seslerin, stok efektleri olduğuna dikkati çekti.
Ankara
İsrail’in Gazze'deki işgaliyle ilgili paylaşımlar yapan bir hesaptan yayılan ve kendini hemşire gibi gösteren bir kadına ait video, milyonlarca kez görüntülendikten sonra kaynağı tarafından silinirken, Katar'daki Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nde Dijital Medya ve Dezenformasyon Uzmanı Doç. Dr. Marc Owen Jones, videodaki seslerin, stok efektleri olduğuna dikkati çekti.
Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Öğretim Üyesi Jones, sık sık İsrail ordusuna ait görseller paylaşan bir hesaptan verilen videoyu inceledi.
Open Source Intel adlı X hesabından dün yayınlanan ve yalnızca bu hesapta 13 milyondan fazla görüntülenme alan bir videoda, üzerinde hemşire elbiseleri olan ve Gazze'deki Şifa Hastanesinde çalıştığını iddia eden bir kadının konuşmaları yer almıştı. Hamas'ın hastanedeki yakıt ve morfin gibi tıbbi malzemeleri çaldığını öne süren kadın, durumu "ağlama" ve "korku" enstantaneleriyle yansıtmıştı.
Open Source Intel adlı hesapta yapılan farklı bir paylaşımda, videonun bazı hesaplar tarafından yalanlanmasına ilişkin, videonun güvenilir bir kaynaktan alındığı iddia edilmesine karşın gerçekliğinin doğrulanmasının imkanı bulunmadığı belirtilmişti.
Video sosyal medyada görüntülenmeye devam ederken, İsrail ordusuna yakınlığını belli eden Open Source Intel hesabı, 12 Kasım'da saat 16.00 sularında videoya yer verdiği paylaşımı sildi.
Doç. Dr. Jones, konuyla ilgili X platformundan yaptığı paylaşımda, videoyu alıntılayarak, "Bence açık şekilde kurgu olan bu videonun en iyi kısmı; şüpheli aksan, 'Hamas'ın tüm yakıtı çalmasına' rağmen gayet güzel şekilde aydınlatılmış olan oda, 'yaralanma tercihi' (kırık) ya da özenle paketlenmiş İsrail Savunma Bakanlığı argüman unsurları değil, bombalamaya ilişkin stok ses efektleridir." ifadelerini kullandı.
Videodaki kadının yüzünü açık şekilde göstermesini de şüpheli bulan Jones, "Şunu da belirtmeye gerek yok, eğer Hamas'tan açıkça korkuyorsanız ve yarım ağızla fısıldıyorsanız, neden tüm dünyanın göreceği ve daha da önemlisi Hamas'ın göreceği şekilde yüzünüzü açıyorsunuz?" değerlendirmesinde bulundu.
Kadının maske taktığına işaret eden Jones, Şifa Hastanesinin son zamanlarda çokça yayınlanan videolarında hemşirelerin nadiren maske taktığının görüldüğünün altını çizerek, kadının ortamda yalnız olmasına da dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.