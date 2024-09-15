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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 40 roket atıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyindeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne yaklaşık 40 roket atıldığını, olayda ölen veya yaralanan olmadığını duyurdu.

Burak Dağ  | 15.09.2024 - Güncelleme : 15.09.2024
İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzeyine 40 roket atıldığını duyurdu

Ankara

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, kuzeydeki Yukarı Celile ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ne Lübnan topraklarından 40'a yakın roket atıldığı ve bu nedenle saldırı alarmlarının çaldığı bildirildi.

Açıklamada, roketlerin bazılarının imha edildiği, bir kısmının ise açık alana düştüğü ve yangına neden olduğu belirtildi. İsrail itfaiye ekiplerinin, roketlerin yol açtığı yangını söndürmek için çalışmalarını sürdüğünü kaydedildi.

Ayrıca Lübnan topraklarından fırlatılan patlayıcı yüklü silahlı insansız hava aracının (İHA) İsrail’in kuzeyindeki Metula yerleşim yerine düştüğü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı bildirildi.

Öte yandan, İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail'in kuzeyine son 48 saatte 150 kadar roket atıldı.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'nden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarına yanıt olarak İsrail'in kuzeyindeki "Raviye" kışlasında 188. Zırhlı Tugayları'na ait karargahın hedef alındığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, başta Hizbullah olmak üzere Lübnan'daki Lübnanlı ve Filistinli gruplar ile İsrail ordusu arasında "Mavi Hat" üzerinden karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

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