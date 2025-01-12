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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 47. gününde 15 kez ihlal etti

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 47'inci gününde 15 kez ihlal etti.

Iyad Nabolsi, Ekrem Biçeroğlu  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 47. gününde 15 kez ihlal etti

İstanbul

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, bombardıman, karadan girme, evleri havaya uçurma, ateş açma ve dron ile savaş uçağı uçurma gibi ihlallerini Lübnan'ın güneyinde Nebatiye, Sur, Yarun, Marun er-Ras, Kefr Kila ve İklim et-Tuffah bölgelerinde gerçekleştirdi.

İsrail ordusu, Lübnan ile yapılan ateşkesi 47'inci gününde 15 kez ihlal etti.

İsrail ordusunun Lübnan ile ateşkesin ilan edildiği 27 Kasım'dan bu yana yaptığı ihlallerin sayısı 570'e yükselirken, bu saldırılarda 37 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırılarında 8 Ekim 2023'ten bu yana 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4 bin 68 kişi öldü, 16 bin 688'den fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

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