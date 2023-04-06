İsrail ordusu: Lübnan’dan 34 roket atıldı en az 5’i topraklarımıza düştü
İsrail ordusu, Lübnan’dan düzenlenen saldırıda, 34 roket atıldığını ve bunlardan 25’inin havada imha edildiğini, en az 5’inin ise topraklarına düştüğünü bildirdi.
Kudüs
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine fırlatılan roketlerle ilgili bilgi paylaşıldı.
Açıklamada ilk belirlemelere göre, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 34 roket atıldığı, bunlardan 25’inin İsrail hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği, en az 5 roketin ise İsrail topraklarına düştüğü kaydedildi.
Diğer 4 roketin konumunun araştırıldığı ve saldırıların düzenlediği Batı Celile bölgesinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarılan açıklamada, olaya ilişkin daha fazla ayrıntının ilerleyen zamanda paylaşılacağı belirtildi.
Öte yandan, The Jerusalem Post gazetesi, Gazze Şeridi'nden de İsrail'e iki roket fırlatıldığını yazdı.
Roketlerin İsrail topraklarına düşüp düşmediği konusunda bilgi paylaşılmazken, Gazze sınırı yakınındaki İsrail yerleşim birimlerinde uyarı sirenlerinin devreye sokulduğu kaydedildi.
İsrail'den, atılan roketlerin ardından “Kimse bizi sınamasın” açıklaması
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Lübnan’dan İsrail’e atılan roketlerin ardından, “Kimse bizi sınamasın” uyarısı yaptı.
Cohen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’dan İsrail’in kuzey bölgelerine yönelik düzenlenen roket saldırıları hakkında değerlendirmede bulundu.
“İsrail’in güneyden (Gazze Şeridi) ve kuzeyden (Lübnan) gelen roketlerle karşı karşıya” olduğunu belirten Cohen, “Bu bir tesadüf değil. Kimse bizi sınamasın, ülkemizi ve halkımızı savunmak için gerekli tüm önlemleri alacağız.” ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan, uluslararası toplumu, İsrail'e yönelik saldırıların sorumluları hakkında net bir açıklama yapmaya davet ettiğini kaydetti.
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyini topçu atışıyla vurmuştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.
İsrail'in Lübnan'dan atılan roketler için Filistinli grupları suçladığı iddiası
İsrail'in Lübnan'dan atılan roketlerin arkasında Filistinli grupların olduğunu değerlendirdiği, Tel Aviv'in Lübnan ile savaş istemediği ancak olayı da yanıtsız bırakmayacağı belirtildi.
İsrail'den Kanal12'nin haberinde, güvenlik makamlarının Lübnan'dan İsrail'e atılan bir dizi roketin arkasında "Mescid-i Aksa'daki olaylara misilleme yapmak isteyen Filistinli grupların olduğunu" değerlendirdiği bildirildi.
Aynı şekilde, güvenlik makamlarının "Lübnan ile savaşa girmek niyetinde olmadığı ancak bu olayı yanıtsız bırakmayacaklarını" aktardıkları paylaşıldı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yer aldığı merkeze gittiği paylaşıldı.
Kanal12'ye konuşan İsrail ordusundan Tümgeneral Yisrael Ziv, hükümetin, önündeki dosyaları temizleyip ulusal güvenliğe odaklanması gerektiğini belirterek, Lübnan ile savaşa gitmekle bir şey elde edilemeyeceğini asıl noktanın olayı kim yaptıysa onun cezalandırılması olduğunu dile getirdi.
İsrail basını, Hamas Genel Sekreteri İsmail Heniye'nin Lübnan'da bulunduğuna dikkati çekti.
Muhalefetten Netanyahu'ya suçlama
İsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin Netanyahu'yu suçladı.
Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade eden Lieberman, İsrail'in caydırıcılığını yitirmesi ve zayıf görünmesi karşısında düşmanları İran, Hamas, Hizbullah ve diğer terör örgütlerinin koordinasyon halinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini savundu.
Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı çıktığı için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçmesine de değinen Lieberman, Netanyahu'nun masasındaki uyarılara bakmaksızın Savunma Bakanı ile "kibir ve hesaplaşma arayışına" girdiğini dile getirdi.
İslami Cihad'dan memnuniyet açıklaması
Filistinli direniş örgütü İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin "memnuniyetle karşılandığı", bunun İsrail'in "suç ve saldırgan tavrına karşı gerçekleştiği, direnişin Siyonist düşmana karşı tek cephe olduğu" ifadelerine yer verildi.
İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.
Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.
Lübnan ordusu İsrail’e füzelerin fırlatıldığı bölgede devriye attı
Lübnan ordusu, İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından bölgede askeri araçlarla devriyelerin atıldığını açıkladı.
Lübnan ordusu, Twtter hesabı üzerinden ülkenin güneyinden İsrail’e doğru fırlatılan roketler ve İsrail’in de buna karşılık vermesi üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama yaptı.
Sur kentine bağlı el Kalayla, el Maaliya ve ez Zibkin beldelerinden İsrail’in işgalindeki Filistin topraklarına doğru roket fırlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, ordu güçlerinin bölgede güvenlik sağlamak için devriyeler attığı kaydedildi.
Açıklamada, İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde konuşlu olan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile de koordinasyon içerisinde olunduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.