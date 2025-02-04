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Dünya

İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı

İşgal altındaki Batı Şeria’da 2 haftadır saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Tubas kentinde 60 Filistinli aileyi evlerinden zorla çıkardığı belirtildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat, Ömer Erdem  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
İsrail ordusu, işgal altındaki Tubas kentinde 60 aileyi zorla evlerinden çıkardı Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

Ramallah

Tubas Valisi Ahmet Esat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Tubas kentine takviye askeri birlikler gönderdiğini, Tammun beldesindeki bazı mahalleleri kuşattığını ve Faria Mülteci Kampı'ndaki kuşatmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kentteki durumun zor olduğunu ifade eden Esat, İsrail ordusunun, insansız hava araçları (İHA) desteğiyle baskınlar, aramalar ve gözaltılar gerçekleştirdiğini ve vatandaşların hareket kabiliyetini engellediğini vurguladı.

İsrail ordusunun, kuşatma altındakilere gıda ve ilaç ulaştırılmasını engellediği, insani yardım koridoru açmayı reddettiğini aktaran Esat, Faria Mülteci Kampı ile Tammun beldesindeki 60 evden Filistinli aileleri çıkmaya zorladığı ve bu evleri askeri kışlalara dönüştürdüğünü kaydetti.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına kuşatma altındaki bazı hastalara ulaşma çağrısı yapan Esat, Faria kampı ile Tammun beldesindeki birçok bölgede elektrik ve suyun kesildiğini belirtti.

İsrail ordusunun altyapıyı tamamen tahrip etmeye çalıştığına dikkati çeken Filistinli yetkili, burada halka ait mülklere ve tarım arazilerine de zarar verdiğini vurguladı.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

İsrail güçleri ayrıca baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle bölge halkının canına ve malına zarar veriyor.

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