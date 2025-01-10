İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskınlar düzenledi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölgeye baskın düzenleyerek evlerde arama yaptı.
Ramallah
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Deyr İstiya beldesine çok sayıda askerle baskın düzenledi.
Bazı evlerde arama yapan ve eşyalara zarar veren İsrail askerleri, çok sayıda Filistinli genci bir meydanda toplayarak bağladı ve serbest bırakmadan bölgede aramalar yaptı.
İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Hacca ve Deyr el-Hatab beldelerine baskın düzenlediği, Filistinlilerin evlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı belirtildi.
Beytüllahim kenti yakınlarındaki Husan köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusu, Beytüllahim'in güneyindeki Hadar beldesine yaptığı baskında ise ev ve iş yerlerine ses bombası ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 837 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet verebilen tek hastane Avde, İsrail'in saldırılarına direnmeye çalışıyor
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, İsrail ordusunun hastane ve çevresini hedef alması nedeniyle hastaların ve sağlık personelinin hayatlarının tehlikede olduğunu söyledi.
Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri doğrudan hastaneye ve çevresine ateş açarak bomba attı. Yakındaki evleri yaktı. Hastaların ve sağlık personelinin hayatını tehlikeye attı." dedi.
Devam eden kuşatma ve kasıtlı hedef alma sonucunda hastane içindeki durumun son derece tehlikeli bir hal aldığını vurgulayan Saliha, buna rağmen Avde Hastanesinin, 97 günden uzun süren kuşatmaya rağmen zorlu koşullar altında hizmet vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Doktor Saliha, hastanede 38 hasta ve refakatçisinin yanı sıra 63 sağlık personelinin bulunduğuna, bu kişilerin İsrail'in kuşatması nedeniyle hastaneden çıkamadığına dikkati çekerek, "İşgalci İsrail'in yardım girişini engellemesi nedeniyle Dünya Sağlık Örgütünün tıbbi malzeme ve yakıt ulaştırmasına yönelik çabaları dahil olmak üzere uluslararası çabalar başarısızlığa uğradı." diye konuştu.
İsrail ordusunun Kemal Advan ve Endonezya hastanelerini hizmet dışı bırakmasının ardından Avde Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hizmet veren tek hastane olduğunu vurgulayan Saliha, İsrail saldırıları nedeniyle bu hastanenin de hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulundu.
Kısıtlı imkanlarla hizmet veriliyor
Gazze'nin kuzeyindeki diğer sağlık kuruluşları gibi Avde Hastanesinin de benzeri görülmemiş kötü bir durumda olduğunu anlatan Saliha, durumun ciddiyetinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Avde Hastanesinin Müdürü Saliha, son derece kısıtlı imkanlarla, bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın her an bitebileceğini ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağını söyledi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durum "felaket"
Saliha, sağlık personeli ve tıbbi malzeme eksikliği ile İsrail ordusunun hastaneleri hedef alması dolayısıyla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki durumun "felaket" olduğunu vurguladı.
Hastanedeki sağlık personelinin malzeme sıkıntısı çektiğini aktaran Saliha, hastane, hasta ve refakatçilere günde bir kez yemek verilebildiğini ifade ederek devam eden kuşatma nedeniyle yeterli miktarda gıdayı bulmakta zorlandıklarını kaydetti.
Saliha, uluslararası kuruluşlara bu "katliamı ve soykırımı durdurmaları, hastaneye ilaç, tıbbi malzeme ve yiyecek ulaştırılması için İsrail'e baskı yapmaları" çağrısında bulundu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Avde Hastanesini, tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etmişti.
Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ayda Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.
İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail’in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle “Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.
"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.
Plan, bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.