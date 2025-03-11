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Dünya

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 200 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkiliya kentine bağlı Azzun beldesine düzenlediği baskında yaklaşık 200 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Esat Fırat  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 200 Filistinliyi gözaltına aldı

Kalkiliya

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Azzun beldesine büyük bir baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinlilerin evlerine baskın düzenlediğini ve yaklaşık 200 Filistinli genci gözaltına aldığını belirtti.

İsrail askerlerinin Filistinli gençlerin bir kısmını soruşturmadan geçirdikten sonra serbest bıraktığını, bir kısmını ise alıkoymaya devam ettiğini aktaran görgü tanıkları, İsrail askerlerinin baskın düzenlediği evlerde hasara yol açtığı ve bazı kıymetli eşyaları çaldığını ifade etti.

Beldedeki baskınla ilgili yayımlanan videolarda, gözaltına alınanların üzerlerindeki kıyafetlerin çıkarıldığı görüldü.

Batı Şeria'nın kuzeyinde, Kalkiliya ile Nablus kentleri arasındaki bağlantı yolu üzerinde bulunan ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geçiş noktası olan Azzun, defalarca baskınlara maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 490'ı kadın, 15 bin 640'a ulaştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 930 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

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