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İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.
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Dünya

İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

İsrail, İran’da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenleyeceğini açıklamasının ardından İran devlet televizyonu binasını vurdu.

Ekip  | 16.06.2025 - Güncelleme : 16.06.2025
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu

Tahran

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.

    Kadın spikerin, İsrail’in saldırılarına tepki gösterdiği canlı yayın sürerken düzenlenen saldırı, stüdyoda ciddi tahribata yol açtı.

    Görüntülerde, patlama anı ve yayın akışının kesilmesi de yer alıyor.  

    İsrail, Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırılar düzenledi 

    İsrail, İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars semti ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

    Tahran’da son bir saatte şiddetli patlama sesleri duyuldu.

    Ülke medyasına yansıyan haberlere göre İsrail, Tahran’ın doğusunda yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinden Tahranpars bölgesi ile başkentin batısındaki Çitger ve Şehid Bakıri semtlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

    Yayımlanan videolarda hedef alınan bölgelerden dumanların yükseldiği görülüyor.

    İsrail, Tahran’ın yoğun nüfuslu sivil yerleşim bölgelerinden 3. Bölge’ye saldırılar düzenleyeceğini bildirerek bölge için "tahliye" duyurusu yaptı. 

    İsrail İran'ın altyapısına da saldırılar düzenlemeye başladı

    İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında sivil altyapıyı da hedef almaya başladığı belirtildi.

    Cumartesi gecesi Tahran'da bir petrol deposu ile tankeri hedef alan İsrail, pazar günü başkentteki Tecriş ve Kudüs meydanlarında ana su şebekesi altyapısını vurdu.

    Devlet medyasına yansıyan görüntülerde, her iki meydanın da sular altında kaldığı ve ekiplerin onarım için çalışma yürüttüğü görüldü.

    Özellikle Kudüs Meydanı çevresinde uzun süre su sızıntısı devam ederken bölgeye su verilemedi.

    İran resmi haber ajansı IRNA, bugün de İsrail’in Tahran -Kum otoyolunu hedef alması sonucu trafikte aksama olduğunu, halkın alternatif yollara yönlendirildiğini kaydetti.

    Devlet televizyonu da İsrail ordusunun Kirmanşah eyaletindeki Farabi Hastanesi'ni hedef aldığını duyurdu. Görüntülerde hastanenin hasar aldığı görüldü.

    İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

    İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

    İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

    İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı karşı saldırılarda da 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

    Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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