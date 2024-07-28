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Dünya

İsrail ordusu Hizbullah'a verilecek karşılık için senaryoları hükümete sundu

Tel Aviv'in sert bir karşılık vereceği ancak "bölgesel topyekun bir savaş istemediği" belirtildi. Netanyahu liderliğinde, Hizbullah'a verilecek karşılığın ele alınacağı güvenlik kabinesi toplantısı başladı.

Enes Canlı  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
İsrail ordusu Hizbullah'a verilecek karşılık için senaryoları hükümete sundu İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik dün düzenlenen roket saldırısında ölü ve yaralıların olduğu futbol sahasını ziyaret etti

Kudüs

İsrail ordusunun, işgal altındaki Golan Tepeleri'ne düzenlenen ve Tel Aviv'in Lübnan Hizbullahı'nı sorumlu tuttuğu, çoğu çocuk 12 kişinin öldüğü saldırıya verilecek karşılık için senaryoları hükümete sunduğu bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu, Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryolar arasında "Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli bir yetkili, "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun bir savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde, Hizbullah'a verilecek karşılığın görüşüleceği güvenlik kabinesi toplantısı başladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de gün içinde kuvvet komutanları ve kurmay kademesiyle Hizbullah'a verilecek karşılığı görüşmek üzere toplantı yapmıştı.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde 27 Temmuz akşamı bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

- Füzenin "Demir Kubbe"den ateşlendiği iddiası

Öte yandan, Mecdel Şems'te saldırı uyarı sirenlerinin çalmasından çok kısa bir süre sonra roketin isabet etmesi üzerine füzenin İsrail ordusuna ait hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlendiği iddiası dile getirilmişti.

İsminin gizli kalmasını isteyen bir bölge sakini, AA'ya yaptığı açıklamada, saldırı sireninin çalmasının hemen ardından patlamanın yaşandığını ve füzenin "Demir Kubbe" bataryalarının bulunduğu Cebel Şeyh bölgesinden geldiğinin görüldüğünü söylemişti.

Aynı şekilde Doha merkezli el-Arabi televizyonu muhabiri, bölge halkında füzenin, geldiği yön ve saldırı sireninin gecikmesi nedeniyle Demir Kubbe'den atıldığı fikrinin oluştuğunu aktarmıştı.

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